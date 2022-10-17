В Тюменской области техника компании Мостострой-11 снова портит улицы

«Кто-нибудь отреагирует на работу Мостострой-11 в древне Патрушева? Строят пешеходный мост и всю грязь тащат на дорогу!», пишет недовольный тюменец Степан Куртаков.
Это не первый инцидент, когда горожане жалуются на грязную технику компании. Ранее горы грязи были замечены на улице Республики, где «Мостострой-11» строит новый корпус ТюмГУ.
«В цивилизованных странах при выезде со стройки машинам колеса моют, чтобы грязь не таскали. Далеко нам до цивилизованного мира», считает Елена Бессонова.
Компания Николая Руссу отличается не только грязной техникой, но и пренебрежительным отношением к безопасности тюменцев. Так в районе улицы Дружбы, 128в рабочие компании раскопали яму около остановки и не огородили её.