В Тюмени назначен новый прокурор города

Процедуру представления провел прокурор Тюменской области, государственный советник юстиции 3 класса Владислав Московских. В мероприятии принял участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный. Он отметил, что прокуратура и Дума эффективно взаимодействуют в реализации задач по защите прав тюменцев и развитию областного центра.
«Тюменская городская Дума находится в постоянном диалоге с органами прокуратуры. В своей работе Дума, прежде всего, руководствуется нуждами и интересами жителей города, а принимаемые правовые акты должны соответствовать принципам законности. Сотрудники прокуратуры всегда присутствуют на заседаниях Думы и постоянных комиссий»,подчеркнул Евгений Заболотный.
Евгений Заболотный выразил уверенность в дальнейшей конструктивной совместной работе с прокуратурой города Тюмени.
Справка: Владимир Владимирович Бондарчук родился в 1974 году в Ишиме. На службу в органы прокуратуры Тюменской области поступил в 2002 году, работал помощником, а затем заместителем Ишимского межрайонного прокурора. С 2012 года занимал должность заместителя прокурора Тюмени. В 2017 году был назначен Ялуторовским межрайонным прокурором.