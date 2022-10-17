В Тюмени назначен новый прокурор города

Справка: Владимир Владимирович Бондарчук родился в 1974 году в Ишиме. На службу в органы прокуратуры Тюменской области поступил в 2002 году, работал помощником, а затем заместителем Ишимского межрайонного прокурора. С 2012 года занимал должность заместителя прокурора Тюмени. В 2017 году был назначен Ялуторовским межрайонным прокурором.