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В Тюмени мужчина 9 лет насиловал девочку, но избежал тюрьмы

17 октября 11:37
Фото: 1Mi
Центральный райсуд Тюмени 17 октября вынес решение в отношении мужчины, которого обвиняли в сексуальном насилии. Житель областной столицы, 1971 года рождения, надругался над падчерицей, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Всё продолжалось с июня 1999 года по октябрь 2008 года, злоумышленник воспользовался беспомощностью девочки.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении преступлений не признал. Пояснил, что он не совершал какие-либо преступления в отношении девочки»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Между тем, мужчину приговорили к 12 годам заключения, но из-за истечения срока давности (ч. 8 ст. 302 УПК РФ) освободили от наказания. по решению суда, тюменец должен заплатить потерпевшей 500 000 рублей.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали 27-летнего мужчину, который домогался до девушки.

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