В Тюмени мужчина 9 лет насиловал девочку, но избежал тюрьмы

Всё продолжалось с июня 1999 года по октябрь 2008 года, злоумышленник воспользовался беспомощностью девочки.
«В судебном заседании мужчина вину в совершении преступлений не признал. Пояснил, что он не совершал какие-либо преступления в отношении девочки»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Между тем, мужчину приговорили к 12 годам заключения, но из-за истечения срока давности (ч. 8 ст. 302 УПК РФ) освободили от наказания. по решению суда, тюменец должен заплатить потерпевшей 500 000 рублей.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали 27-летнего мужчину, который домогался до девушки.