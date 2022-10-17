В Тюмени 27-летний мужчина домогался до несовершеннолетней девочки в салоне машины

Подозреваемый – 27-летний житель Тюмени.
«По версии следствия, в полночь 15 октября 2022 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Оперативникам удалось задержать мужчину в кратчайшие сроки.
Сегодня «Наш город» сообщал, в Тюмени таксист совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней тюменки. Всё произошло 9 октября.