В Тюмени 27-летний мужчина домогался до несовершеннолетней девочки в салоне машины

В областной столице следователи СКР по Тюменской области ходатайствуют о заключении под стражу злоумышленника, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ.

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