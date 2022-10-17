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В Тюмени 27-летний мужчина домогался до несовершеннолетней девочки в салоне машины

17 октября 10:10
Фото: СКР по Тюменской области
В областной столице следователи СКР по Тюменской области ходатайствуют о заключении под стражу злоумышленника, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Сюжет
Тюмень

Подозреваемый – 27-летний житель Тюмени.

«По версии следствия, в полночь 15 октября 2022 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Оперативникам удалось задержать мужчину в кратчайшие сроки.

Сегодня «Наш город» сообщал, в Тюмени таксист совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней тюменки. Всё произошло 9 октября.

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