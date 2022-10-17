В российских школах ограничили использование иностранных мессенджеров

«Просим ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы с использованием российского мессенджера VK — Мессенджер согласно прилагаемой инструкции», указано в опубликованном документе.
В Министерстве просвещения «Новым известиям» прокомментировали, что запрета на использование WhatsApp у учителей нет.
«Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой „Моя школа“ и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT», сообщили «Новым известиями» в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Meta Platforms, Inc. официально включена в Перечень террористов и экстремистов. Упоминание Meta Inc. без указания на запрет ее деятельности грозит ответственностью по части 2 ст. 13.15 КоАП. Это касается любых пользователей, а не только зарегистрированных СМИ.