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В российских школах ограничили использование иностранных мессенджеров

17 октября 08:14
Фото: 1Mi
Министерство просвещения запретило преподавателям пользоваться мессенджером WhatsApp. Документ с информацией по работе с государственной системой «Моя школа» опубликовал телеграм-канал «Молодцы».
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Тюмень

«Просим ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы с использованием российского мессенджера VK — Мессенджер согласно прилагаемой инструкции», указано в опубликованном документе.

Фото: телеграм-канал "Молодцы"

В Министерстве просвещения «Новым известиям» прокомментировали, что запрета на использование WhatsApp у учителей нет.

«Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой „Моя школа“ и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT», сообщили «Новым известиями» в ведомстве.

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