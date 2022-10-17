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Тюменцы недовольны опасными играми детей у школы № 92

17 октября 12:05
Фото: Скриншот видео из группы "ЧС Тюмень" в ВК
В сообществе «ЧС Тюмень» анонимный пользователь опубликовала пост, в котором жалуется на детей, выбегающих на проезжую часть. По словам жителя города, инцидент произошел у школы № 92.
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Тюмень

«Сделала замечание, продолжили дальше, ноль внимания. Пусть родители увидят своих чад. Они выбегают на дорогу перед машинами, что-то кладут, потом подбирают. Так несколько раз»,рассказал очевидец.

«Главное, что вы сделали замечание. Вас не услышали — пусть будет так, если ума нет, своего не вложишь. А чуть что — водитель будет виноват», оставила комментарий Екатерина Гришина.

«Они теперь чересчур умные, права свои все знают», — написала Светлана Шабурова. «А что, ГАИ там больше не дежурит? Ненадолго хватило»,отмечает Ирина Киреева.

Ранее «Наш город " писал о том, что в Тюмени дети устроили игры в опасном месте. На видеозаписи видно, что маленькие дети играют на строящемся объекте. При этом территория выглядит весьма опасной. Ребята перепрыгивают с горы песка на бетонные блоки, которые не выглядят надежными.

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