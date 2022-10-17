Тюменские эсеры просят губернатора ограничить праздничность и шумность мероприятий

Руководитель регионального отделения партии СРЗП Владимир Пискайкин сообщил об инициативе ограничения праздничных мероприятий в Тюменской области. Он полагает, что можно обойтись без крупных тракт, а деньги перенаправить на нужды граждан призванных в армию.

Соответствующее письмо №038 от 17 октября было адресовано губернатору Тюменской области. Отмечается, что в Челябинской области депутаты облдумы уже предложили изменить параметры бюджета для обеспечения всем необходимым граждан призванных в рамках частичной мобилизации. «Ряд глав уже самостоятельно отказались от праздничной статьи расходов, считаю, это правильное решение»сообщил Владимир Пискайкин. Стоит отметить, что в начале октября «Наш город» сообщал о сокращении трат на Новый год в Тобольске. Не будут покупать новую иллюминацию. Материалы по теме Без украшений и фейерверка: в Тобольске собираются урезать траты на Новый год