Тюменские эсеры просят губернатора ограничить праздничность и шумность мероприятий

Соответствующее письмо №038 от 17 октября было адресовано губернатору Тюменской области. Отмечается, что в Челябинской области депутаты облдумы уже предложили изменить параметры бюджета для обеспечения всем необходимым граждан призванных в рамках частичной мобилизации.
«Ряд глав уже самостоятельно отказались от праздничной статьи расходов, считаю, это правильное решение»сообщил Владимир Пискайкин.
Стоит отметить, что в начале октября «Наш город» сообщал о сокращении трат на Новый год в Тобольске. Не будут покупать новую иллюминацию.