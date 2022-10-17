Тюменская полиция проводит проверку из-за мужчины, попавшего в больницу с отравлением

«Там вечно какие-то драки, разборки. Всю ночь бухают, разборки наводят, жить в том районе невыносимо», оставила комментарий Валерия Иванова.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области для выяснения обстоятельств.
«Действительно, мужчина 1991 года рождения доставлен в медицинское учреждение. Его личность установлена. По предварительным данным, поступил с отравлением. В данный момент проводится проверка», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец получил 4,5 года колонии за продажу контрафактного алкоголя из-за которого погибли 10 человек. 36-летнего мужчину признали виновным по статье 238 и 171 УК РФ. Злоумышленник должен заплатить штраф в 932 тысяч рублей, и ещё 200 тысяч по гражданскому иску.