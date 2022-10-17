Тюменская область успешно реализует собственную программу развития здравоохранения

«Объем финансирования реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей. В этом году в рамках проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района», – рассказала директор департамента.