Тобольские врачи спасли пациентку с гангреной от ампутации конечности

Женщина попала к врачу Артему Рожкову, который, после проведения исследований, заключил что правая нога женщины из-за атеросклероза практически перестала снабжаться кровью, а холестериновые бляшки практически полностью перекрывали кровоток артерий.
В такой ситуации установить шунт было невозможно — бедренная и берцовые артерии уже были поражены.
При таком раскладе путь, обычно, один — удаление некроза и ампутация конечности. Ведь кровоснабжении нужно было восстановить как можно скорее, пока другие сосуды еще не повреждены.
Но врач предположил, что ангиопластика, выполненная баллонным катетером также может дать положительный результат.
«Такой вид вмешательства подразумевает восстановление просвета артерий с помощью введения в неё миниатюрного надувного баллона, расширяя который, хирург восстанавливает проходимость в местах сужения той или иной артерии», объясняет врач.
Это решение оказалось верным, так как еще на операции женщина впервые за долгое время ощутила тепло в пальцах ног.
За полтора часа врачу удалось провести непростую операцию и вернуть правой ноге чувствительность.
После хирургического вмешательства, в течение пяти дней пациентка была под наблюдением. Необходимо было убедиться, что некроз больше не распространяется и не вызывает нагноений.
Позже врач удалил некрозы: нога женщины начала нормально функционировать и пациентка встала на обе ноги.
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