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Стали известны подробности домогательства мужчины к 16-летней тюменке

17 октября 10:57
Фото: 1Mi
В пресс-службе областной судебной системы раскрыли подробности преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, произошедшее ночью 15 октября. Оказалось, что уголовного дело возбуждено в отношении 27-летнего таксиста Наджимуддина Н. Его обвиняют в домогательстве к 16-летней девушке.
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Суд

Злоумышленника отправили в СИЗО до 14 декабря.

«По версии следствия, ночью 15 октября 2022 года Наджимуддин, работая водителем такси, находясь в салоне автомобиля, совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера»,сообщили представители тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что после преступления мужчина скрылся. Тюменские оперативники смогли его найти по горячим следам в кротчайшие сроки. Другие подробности дела пока не сообщаются.

Стоит отметить, что это не единственное преступление против половой неприкосновенности, совершенное водителем такси в Тюмени на прошлой неделе. Также жертвой уже другого таксиста стала 19-летняя жительница города.

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