Стали известны подробности домогательства мужчины к 16-летней тюменке

Злоумышленника отправили в СИЗО до 14 декабря.
«По версии следствия, ночью 15 октября 2022 года Наджимуддин, работая водителем такси, находясь в салоне автомобиля, совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера»,сообщили представители тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что после преступления мужчина скрылся. Тюменские оперативники смогли его найти по горячим следам в кротчайшие сроки. Другие подробности дела пока не сообщаются.
Стоит отметить, что это не единственное преступление против половой неприкосновенности, совершенное водителем такси в Тюмени на прошлой неделе. Также жертвой уже другого таксиста стала 19-летняя жительница города.