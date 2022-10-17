Школа в Омутинском районе выплатит 30 тысяч рублей за травму ученицы

Как рассказали в пресс-службе ведомства, школа не смогла обеспечить безопасные условия обучения. Из-за этого шестиклассница на уроке физкультуры получила травму. У нее диагностировали закрытый перелом левой большеберцовой кости.
Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений закона. Учитель физкультуры был привлечен к дисциплинарной ответственности, а именно замечанию.
Кроме того, в интересах несовершеннолетней ученицы со школы взыскали 30 тысяч рублей морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что более 270 тысяч рублей выплатит Министерство финансов России жителю Тюменской области незаконно обвиненному в хранении, приобретении, перевозке и изготовлению наркотиков. Такое решение вынес Ленинский районный суд города.