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Школа в Омутинском районе выплатит 30 тысяч рублей за травму ученицы

17 октября 07:34
Фото: 1Mi
Прокуратурой Омутинского района была проведена проверка по обращению матери ученицы, которая получила травму в Омутинской СОШ № 1. Инцидент произошел во время урока физкультуры.
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Тюмень

Как рассказали в пресс-службе ведомства, школа не смогла обеспечить безопасные условия обучения. Из-за этого шестиклассница на уроке физкультуры получила травму. У нее диагностировали закрытый перелом левой большеберцовой кости.

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений закона. Учитель физкультуры был привлечен к дисциплинарной ответственности, а именно замечанию.

Кроме того, в интересах несовершеннолетней ученицы со школы взыскали 30 тысяч рублей морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что более 270 тысяч рублей выплатит Министерство финансов России жителю Тюменской области незаконно обвиненному в хранении, приобретении, перевозке и изготовлению наркотиков. Такое решение вынес Ленинский районный суд города.

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