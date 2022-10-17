С января по август 2022 тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов рублей

По данным Тюменьстата в 2022 году тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов 574 миллиона рублей. На продукты из этой суммы ушло около 150 миллионов — по 12 тысяч на каждого жителя Тюмени каждый месяц.

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