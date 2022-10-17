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С января по август 2022 тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов рублей

17 октября 03:43
Фото: 1Mi
По данным Тюменьстата в 2022 году тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов 574 миллиона рублей. На продукты из этой суммы ушло около 150 миллионов — по 12 тысяч на каждого жителя Тюмени каждый месяц.
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Тюмень

Если высчитать средний показатель, то окажется что каждый тюменец тратит в магазинах различной направленности около 25 тысяч 250 рублей.

На товары, не относящиеся к продовольственным за 8 месяцев текущего года было потрачено 163,5 миллиарда рублей.

На продовольствие ушло около 150 миллиардов.

Если брать в расчет только август, который своими показателями превзошел ажиотажный март, то тюменцы потратили на покупки аж 22 миллиарда рублей с хвостиком.

«Наш город» вчера также подводил статистику, но по количеству жителей Тюменской области. Оказалось, что население региона в этом году увеличилось почти на 3,5 тысячи человек.

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