С января по август 2022 тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов рублей

Если высчитать средний показатель, то окажется что каждый тюменец тратит в магазинах различной направленности около 25 тысяч 250 рублей.
На товары, не относящиеся к продовольственным за 8 месяцев текущего года было потрачено 163,5 миллиарда рублей.
На продовольствие ушло около 150 миллиардов.
Если брать в расчет только август, который своими показателями превзошел ажиотажный март, то тюменцы потратили на покупки аж 22 миллиарда рублей с хвостиком.
«Наш город» вчера также подводил статистику, но по количеству жителей Тюменской области. Оказалось, что население региона в этом году увеличилось почти на 3,5 тысячи человек.