Разбитая скульптура и угрозы: художница Рита Софт рассказала о судьбе арт-объекта

«Я выиграла грант в конкурсе „ЦЕХ“ на создание этой фигуры, причем в номинации „Развитие современного искусства“. Это было не просто так — все одобрили члены жюри из департамента молодежной политики Тюменской области. Было это согласовано и с председателем УК „Восход“, от чего он потом резко открестился, сказав, что отношения к этому не имеет»,рассказала «Нашему Городу» Маргарита, создавшая скульптуру.
На фигуру был выделен грант в размере 60-ти тысяч рублей, но девушке пришлось вложить и свои средства. Гипсовый сфинкс, сделанный Ритой с нуля, весил 130 кг, и в изначальном макете на его лице не было улыбки. Жюри попросили добавить немного доброжелательности скульптуре и сделать улыбку.
По словам тюменской художницы Риты Софт, на изготовление фигуры ушел месяц. И уже на второй день недовольные горожане превратили этот труд в кучу осколков. А все потому, что сфинксу приписали отношение к ЛГБТ-сообществу. Даже несмотря на то, что по городу висели афиши с описанием скульптуры.
О том, что яркое творение по неизвестной причине причислили к ЛГБТ-пропаганде, девушка узнала от своих подписчиков в социальных сетях. Позже в тюменских пабликах в комментариях к фотографиям сфинкса стали появляться оскорбления и угрозы лично Маргарите.
«Я сначала не стала оправдываться, потому что разве им докажешь? Они сами себе придумали. И все бы ничего, но они в тот же вечер на неё набросились и уничтожили. Более того, в комментариях были фотографии осколков, и многие были этому рады. Даже страшно, что у людей в головах…» вспоминает художница.
Изначально сфинкс задумывался для того, чтобы порадовать тюменцев. Когда его устанавливали, мимо проходящие дети восхищались скульптурой, просили потрогать, улыбались. Но этого оказалось недостаточно.
Сделать еще раз такую фигуру Маргарита не может — на это нет средств. Но Тюменский драматический театр предложил создать небольшую выставку из этого сфинкса и картин девушки. Если деньги выделят, то художница с радостью повторит скульптуру.
«Мне не жаль времени. Просто не хочется, чтобы её снова разбили»,призналась собеседница.