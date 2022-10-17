Разбитая скульптура и угрозы: художница Рита Софт рассказала о судьбе арт-объекта

«Я сначала не стала оправдываться, потому что разве им докажешь? Они сами себе придумали. И все бы ничего, но они в тот же вечер на неё набросились и уничтожили. Более того, в комментариях были фотографии осколков, и многие были этому рады. Даже страшно, что у людей в головах…» вспоминает художница.