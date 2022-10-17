Пять медалей завоевали тюменцы в финале чемпионата «Навыки мудрых»

Четыре золотых и одну серебряную медали завоевали жители Тюменской области по итогам финала V Национального чемпионата «Навыки Мудрых».
«Серебро» в компетенции "Кондитерское дело" в упорной борьбе завоевала Дробыш Алевтина Дмитриевна. А золотые медали взяли:
Перцева Лариса Алексеевна, "Предпринимательство",
Савченков Андрей Леонидович, "Лабораторный химический анализ",
Сысоева Ирина Александровна, "Медицинский и социальный уход"
Хлызов Григорий Михайлович, "Электромонтаж".
Следует отметить, что Григорий Михайлович набрал самое большое количество баллов из всех участников финала!
В рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область заняла четвертое место. Напомним, что соревнования проходили по 30 компетенциям в дистанционно-очном формате с 12 по 14 октября. В чемпионате принимали участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов РФ. Тюменскую область представляли семь конкурсантов.
Также отметим, в целях реализации дополнительных мероприятий по созданию рабочих мест временного характера и снижения напряженности на рынке труда Тюменской области Правительством Тюменской области были разработаны меры поддержки для содействия трудоустройства граждан.