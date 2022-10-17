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Пять медалей завоевали тюменцы в финале чемпионата «Навыки мудрых»

17 октября 13:04
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Четыре золотых и одну серебряную медали завоевали жители Тюменской области по итогам финала V Национального чемпионата «Навыки Мудрых». Об этом рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения.

Четыре золотых и одну серебряную медали завоевали жители Тюменской области по итогам финала V Национального чемпионата «Навыки Мудрых».

«Серебро» в компетенции "Кондитерское дело" в упорной борьбе завоевала Дробыш Алевтина Дмитриевна. А золотые медали взяли:

  • Перцева Лариса Алексеевна, "Предпринимательство",

  • Савченков Андрей Леонидович, "Лабораторный химический анализ",

  • Сысоева Ирина Александровна, "Медицинский и социальный уход"

  • Хлызов Григорий Михайлович, "Электромонтаж".

Следует отметить, что Григорий Михайлович набрал самое большое количество баллов из всех участников финала!

В рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область заняла четвертое место. Напомним, что соревнования проходили по 30 компетенциям в дистанционно-очном формате с 12 по 14 октября. В чемпионате принимали участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов РФ. Тюменскую область представляли семь конкурсантов.

Также отметим, в целях реализации дополнительных мероприятий по созданию рабочих мест временного характера и снижения напряженности на рынке труда Тюменской области Правительством Тюменской области были разработаны меры поддержки для содействия трудоустройства граждан.

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