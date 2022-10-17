Пять медалей завоевали тюменцы в финале чемпионата «Навыки мудрых»

В рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область заняла четвертое место. Напомним, что соревнования проходили по 30 компетенциям в дистанционно-очном формате с 12 по 14 октября. В чемпионате принимали участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов РФ. Тюменскую область представляли семь конкурсантов.