Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида 2022»

«Развитие и рост компании, в первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников. Создание сильной команды, где каждый может реализовываться и достигать высоких результатов, является одной из главных стратегических задач ВСК. Мы уверены, что формирование эффективных HR-решений, в частности работа платформы СВОИ, будет способствовать повышению лояльности наших сотрудников и привлечению новых квалифицированных специалистов. Победа в HR AWARD «Хрустальная пирамида 2022» подтверждает, что реализация HR-стратегии Страхового Дома проходит успешно», - отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.