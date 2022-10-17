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Пришла беда откуда не ждали: блогеры выступили в Госдуме

17 октября 15:10
Фото: 1Mi
В Госдуме РФ состоялось первое заседание собрание Всероссийского Союза «Социальный блогер». Выступившие на собрании блогеры предлагали выдавать им удостоверения союза, разработать этический кодекс. Здесь присутствовал и тюменец Эдуард Филиппов, сообщает газета «Советская Россия».
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Тюмень

Всего на встрече приняли участие 100 блогеров. Обсуждались возможности современного VPN и ограничений для сайтов. Максим Гулин высказался против блокировки российских блогеров в запрещённых соцсетях.

«Из далёкой Тюмени приехал Эдуард Филлипов. Его блог посвящён проблемам Тюмени, в частности, качеству услуг ЖКХ. Острая проблема собрала тысячи подписчиков. Эдуард стал самым популярным блогером в своём регионе. Мимо его внимания не ускользают никакие ЖКХ-аварии»сообщается в газете «Советская Россия».

В Госдуму тюменец приехал, чтобы «поделиться опытом».

Депутатов Госдумы РФ интересовали вопросы идеологии, базовых ценностей и пропаганды в блогосфере. В частности именно в соцсетях часто рассказывают о «чайлдфри», насилии в школах, неуемном потреблении.

Блогеры и депутаты договорились регулярно проводить подобные встречи. Отмечается, что Союз «Социальный блогер» должен объединить госчиновников и блогосферу для решения важных вопросов в обществе.

В апреле «Наш город» сообщал, что тюменский блогер Эдуард Филиппов открыл ларек по продаже шаурмы.

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