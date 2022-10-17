Пришла беда откуда не ждали: блогеры выступили в Госдуме

Всего на встрече приняли участие 100 блогеров. Обсуждались возможности современного VPN и ограничений для сайтов. Максим Гулин высказался против блокировки российских блогеров в запрещённых соцсетях.
«Из далёкой Тюмени приехал Эдуард Филлипов. Его блог посвящён проблемам Тюмени, в частности, качеству услуг ЖКХ. Острая проблема собрала тысячи подписчиков. Эдуард стал самым популярным блогером в своём регионе. Мимо его внимания не ускользают никакие ЖКХ-аварии»сообщается в газете «Советская Россия».
В Госдуму тюменец приехал, чтобы «поделиться опытом».
Депутатов Госдумы РФ интересовали вопросы идеологии, базовых ценностей и пропаганды в блогосфере. В частности именно в соцсетях часто рассказывают о «чайлдфри», насилии в школах, неуемном потреблении.
Блогеры и депутаты договорились регулярно проводить подобные встречи. Отмечается, что Союз «Социальный блогер» должен объединить госчиновников и блогосферу для решения важных вопросов в обществе.
В апреле «Наш город» сообщал, что тюменский блогер Эдуард Филиппов открыл ларек по продаже шаурмы.