Пришла беда откуда не ждали: блогеры выступили в Госдуме

«Из далёкой Тюмени приехал Эдуард Филлипов. Его блог посвящён проблемам Тюмени, в частности, качеству услуг ЖКХ. Острая проблема собрала тысячи подписчиков. Эдуард стал самым популярным блогером в своём регионе. Мимо его внимания не ускользают никакие ЖКХ-аварии»сообщается в газете «Советская Россия».