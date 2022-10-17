Председатель ГД Володин рассказал о защите прав россиян запретом пропаганды ЛГБТ

Согласно заявлению политика, речь идет именно о той законодательной инициативе, которая будет защищать интересы и права россиян. Володин отмечает, что новый закон не будет ограничивать в правах, а поможет оградить население страны от пропаганды ЛГБТ. В качестве аргумента он указывает на то, что на данный момент уже в два раза больше россиян жалуются, что навязываемые им нетрадиционные ценности плохо на них влияют. Как пишет atas.info, в связи с этим Володин заявил о необходимости противодействовать такому явлению на государственном уровне.