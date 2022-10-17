Председатель ГД Володин рассказал о защите прав россиян запретом пропаганды ЛГБТ

Согласно заявлению политика, речь идет именно о той законодательной инициативе, которая будет защищать интересы и права россиян. Володин отмечает, что новый закон не будет ограничивать в правах, а поможет оградить население страны от пропаганды ЛГБТ. В качестве аргумента он указывает на то, что на данный момент уже в два раза больше россиян жалуются, что навязываемые им нетрадиционные ценности плохо на них влияют. Как пишет atas.info, в связи с этим Володин заявил о необходимости противодействовать такому явлению на государственном уровне.
Депутат призывает парламентариев обеспечить каждому жителю России возможность создать семью, завести детей и воспитывать их. Председатель Госдумы подчеркнул, что политика государств, которые занимаются популяризацией нетрадиционных ценностей, может привести к «разрушению нормального мира».
«Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией», — так Володин прокомментировал политику некоторых государств.
Председатель Госдумы также отметил, что за последнее десятилетие число граждан России, заявляющих о негативном влиянии пропаганды ЛГБТ, увеличилось в два раза. Такую статистику демонстрируют результаты социологических исследований ВЦИОМ.
Ранее стало известно, что представители политических партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР направили на рассмотрение в палату парламента инициативу об ограничении пропаганды ЛГБТ и отрицания семейных ценностей. В рамках такого законопроекта политики предлагают ввести запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.