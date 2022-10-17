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«От удара разбилось стекло»: в Тюмени столкнулись два автобуса

17 октября 04:37
Фото: Типичная Тюмень Вконтакте
Накануне вечером на улице Пермякова столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия в сообществе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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Тюмень

Кроме того, автор поста отметил, что в одном из автобусов разбилось стекло.

«Все куда-то опаздывают», заметила один из комментаторов Элла Рудольфовна.

«Два барана встретились на остановке», оставил комментарий Валера Плешаков.

«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области.

«К нам не обращались. Вероятно, пострадавших нет», коротко прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Ранее «Наш город» писал о том, что на перекрестке улицы Избышева и улицы Магистральная произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина. Кроме того, у пассажира «Шанган» ушиб спины и таза.

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