«От удара разбилось стекло»: в Тюмени столкнулись два автобуса

Ранее «Наш город» писал о том, что на перекрестке улицы Избышева и улицы Магистральная произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина. Кроме того, у пассажира «Шанган» ушиб спины и таза.