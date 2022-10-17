Омутинское предприятие загрязняет реку отходами

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что крупный комбинат сливает в реку отходы. Из-за этих действий «количество рыбы не увеличится, а вода не станет прозрачнее». К тому же, предприятие не принимает никаких мер, чтобы восстановить баланс водной среды.
«Ранее была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения при осуществлении хозяйственной деятельности в части водопользования. В данном случае были внесены акты реагирования. В настоящее время проводится плановое мероприятие, поскольку организацией не были приняты меры к исправлению нарушений», прокомментировал помощник тюменского межрайонного природоохранного прокурора Денис Новиков.
Чтобы оценить влияние сброса сточных вод в реку Солоновка, прокуратура пригласила в село специалистов.
«Загрязнения, вызванные недостаточно очищенными сточными водами, могут наносить серьезный ущерб, а именно гибель кормовых организмов. Именно поэтому рыбы становится меньше. Водоемы могут самоочищаться, но без компенсационных мероприятий на это могут уйти десятилетия», рассказал ведущий гидробиолог отдела гидробиологии Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Самат Тургунов.
Селяне помнят время, когда рыба была в изобилии, а сама река чистой.
«Речка была чистая. Как сделали плотину — все отошло», грустно вспоминает местная жительница.
По результатам гидробиологических исследований «Главрыбвода» будет оценено влияние сточных вод на реку Солоновка. На основе результатов прокуратура через суд обяжет предприятие провести компенсационные мероприятия, а именно зарыбление реки ы необходимых объемах.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тобольском Иртыше позеленела вода. Стало известно, что в конце июля в водоем попала крупная партия токсичного фенола. Источник загрязнения воды пока не установлен.