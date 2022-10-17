Омутинское предприятие загрязняет реку отходами

«Ранее была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения при осуществлении хозяйственной деятельности в части водопользования. В данном случае были внесены акты реагирования. В настоящее время проводится плановое мероприятие, поскольку организацией не были приняты меры к исправлению нарушений», прокомментировал помощник тюменского межрайонного природоохранного прокурора Денис Новиков.