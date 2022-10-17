nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омутинское предприятие загрязняет реку отходами

17 октября 05:26
Фото: 1Mi
В Омутинском районе оценивают ущерб, который наносит предприятие местной реке Солоновке, протекающей рядом с селом Ситниково, сообщает «Регион-Тюмень». На месте побывали работники межрайонной природоохранной прокуратуры.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что крупный комбинат сливает в реку отходы. Из-за этих действий «количество рыбы не увеличится, а вода не станет прозрачнее». К тому же, предприятие не принимает никаких мер, чтобы восстановить баланс водной среды.

«Ранее была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения при осуществлении хозяйственной деятельности в части водопользования. В данном случае были внесены акты реагирования. В настоящее время проводится плановое мероприятие, поскольку организацией не были приняты меры к исправлению нарушений», прокомментировал помощник тюменского межрайонного природоохранного прокурора Денис Новиков.

Чтобы оценить влияние сброса сточных вод в реку Солоновка, прокуратура пригласила в село специалистов.

«Загрязнения, вызванные недостаточно очищенными сточными водами, могут наносить серьезный ущерб, а именно гибель кормовых организмов. Именно поэтому рыбы становится меньше. Водоемы могут самоочищаться, но без компенсационных мероприятий на это могут уйти десятилетия», рассказал ведущий гидробиолог отдела гидробиологии Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Самат Тургунов.

Селяне помнят время, когда рыба была в изобилии, а сама река чистой.

«Речка была чистая. Как сделали плотину — все отошло», грустно вспоминает местная жительница.

По результатам гидробиологических исследований «Главрыбвода» будет оценено влияние сточных вод на реку Солоновка. На основе результатов прокуратура через суд обяжет предприятие провести компенсационные мероприятия, а именно зарыбление реки ы необходимых объемах.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тобольском Иртыше позеленела вода. Стало известно, что в конце июля в водоем попала крупная партия токсичного фенола. Источник загрязнения воды пока не установлен.

Материалы по теме
Новый цех по переработке молока в селе СитниковоРоссия отправит в Мариуполь новые мусоровозы и контейнеры для отходовВ Тюменской области прошла уникальная эко-акция: две тысячи человек и минимум отходов
#Новости#Тюмень#Россия#Река#Ситниково#Село Луговое#Водоемы#Омутинское#Тюменская область#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25