Один человек погиб в пожаре в Тюменской области на прошлой неделе

Кроме того, сообщается, что 3 раза сотрудники реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В ходе данных ДТП 2 человека погибли и 4 травмировались.
Среди основных причин возникновения пожаров за прошедшую неделю: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Ранее «Наш город» писал, что в Департаменте лесного комплекса по Тюменской области, сообщили, что в регионе зарегистрирован один новый пожар, два возгорания в лесах ликвидированы. А качество воздуха позволяет спокойно прожить этот день.
По данным сервиса IQAir, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Воздух в городе соответствует рекомендациям ВОЗ.