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Один человек погиб в пожаре в Тюменской области на прошлой неделе

17 октября 04:46
Фото: Противопожарная служба ТО
За минувшую неделю сотрудники подразделения Противопожарной службы Тюменской области 13 раз выезжали на объект тушения пожаров. В результате пожаров погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Противопожарной службы.
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Тюмень

Кроме того, сообщается, что 3 раза сотрудники реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В ходе данных ДТП 2 человека погибли и 4 травмировались.

Среди основных причин возникновения пожаров за прошедшую неделю: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Ранее «Наш город» писал, что в Департаменте лесного комплекса по Тюменской области, сообщили, что в регионе зарегистрирован один новый пожар, два возгорания в лесах ликвидированы. А качество воздуха позволяет спокойно прожить этот день.

По данным сервиса IQAir, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Воздух в городе соответствует рекомендациям ВОЗ.

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