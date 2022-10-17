Неправильно поставленный в МСЧ «Нефтяник» диагноз едва не лишил тюменку жизни

«30 июня 2021 года тюменка Светлана обратилась в МСЧ „Нефтяник“ с жалобами на боли в животе. Гастроэнтеролог выписал медикаментозное лечение. Женщине становилось хуже, и она вновь пошла к доктору, где ей снова назначили лекарства. Уже 3 августа в тяжелом состоянии её госпитализировали в МСЧ „Нефтяник“ с острым аппендицитом с генерализованным перитонитом»,пояснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
После неверного лечения горожанке пришлось перенести еще одну операцию, а затем чуть менее 3-х месяцев лечиться у врача-хирурга. Светлана подала иск о взыскании морального вреда к МСЧ «Нефтяник» и к департаменту здравоохранения Тюменской области.
Женщине через суд удалось взыскать с медучреждения 550 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также 275 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее «Наш Город» рассказывал историю тюменки, у которой врач скорой помощи не смог распознать ишемический инсульт. Лейла Б. объяснила, что у её матери отнялась рука, а медик скорой, приехавший на вызов, просто дал пациентке лекарство и уехал.
Женщине пришлось самостоятельно обращаться в больницу, где и поставили диагноз. Местная жительница заявляла, что будет обращаться в региональный департамент здравоохранения для взыскания морального вреда.