Неправильно поставленный в МСЧ «Нефтяник» диагноз едва не лишил тюменку жизни

«30 июня 2021 года тюменка Светлана обратилась в МСЧ „Нефтяник“ с жалобами на боли в животе. Гастроэнтеролог выписал медикаментозное лечение. Женщине становилось хуже, и она вновь пошла к доктору, где ей снова назначили лекарства. Уже 3 августа в тяжелом состоянии её госпитализировали в МСЧ „Нефтяник“ с острым аппендицитом с генерализованным перитонитом»,пояснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.