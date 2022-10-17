На домашнем татами тюменцы завоевали 8 наград первенства УФО

Российские старты пройдут в Красноярске во второй половине ноября. Все победители и призеры первенства Уральского федерального округа, а также дзюдоисты, занявшие пятые места, получили право выступить на них. Кроме медалистов, это тюменцы Агададш Самедов, Иван Паркачев, Иван Хромин, Амиран Бозиев, Данил Хориков и Дарья Туравинина.