На домашнем татами тюменцы завоевали 8 наград первенства УФО

На торжественном открытии директор ЦОП «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов вручил сертификаты федерации дзюдо России о присвоении мастерской квалификационной степени ДАН. Михаил Москвин из Кургана и Александр Мохирев из ДЮСШ «Тура» города получили 4 ДАН. Денис Пахомов, также из тюменской ДЮСШ «Тура» – 2 ДАН. Тренеры «Тюмень-дзюдо» Ирина Артеменко, Валерия Бусыгина, Валентин Ефимов, Эдуард Котов – 1 ДАН.
По итогам поединков на счету представителей Тюменской области - 8 наград. Медали высшей пробы завоевали Дмитрий Федоров (до 73 кг, ЦОП, А.Стенин, В.Гусев, Г.Давыдов), Магомед-Камиль Шахнавазов (до 81 кг, ЦОП, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин) и Анжелика Таратунина (до 78 кг, ЦОП, Б.Кутырев, А.Фаттахов, Г.Байгиреева).
Серебряными призерами стали Асан Аугалиев (до 90 кг, ЦОП, В.Гусев) и Сафура Рустамова (до 70 кг, ЦОП, И.Чащин, Т.Беляева).
Бронзовые медали у Ярослава Ширшова (до 81 кг, Центр дзюдо, Д.Голота), Артема Михеева (до 100 кг, ТВВИКУ, А.Николаев, А.Мохирев, Д.Безответных) и Ирины Болсун (до 78 кг, ЦОП, В.Рыбин, А.Фаттахов).
Российские старты пройдут в Красноярске во второй половине ноября. Все победители и призеры первенства Уральского федерального округа, а также дзюдоисты, занявшие пятые места, получили право выступить на них. Кроме медалистов, это тюменцы Агададш Самедов, Иван Паркачев, Иван Хромин, Амиран Бозиев, Данил Хориков и Дарья Туравинина.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.