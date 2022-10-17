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На домашнем татами тюменцы завоевали 8 наград первенства УФО

17 октября 12:23
Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования ТО
На базе центра «Тюмень-дзюдо» в течение двух дней соревновались сильнейшие юниоры и юниорки до 21 года. В первенстве Уральского федерального округа по дзюдо участие приняли 203 спортсмена из 6 субъектов РФ, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования региона.

На торжественном открытии  директор ЦОП «Тюмень-дзюдо»   Сергей  Кабанов вручил сертификаты федерации дзюдо России о присвоении мастерской квалификационной степени ДАН. Михаил  Москвин  из  Кургана и Александр  Мохирев  из ДЮСШ «Тура» города  получили 4 ДАН. Денис  Пахомов, также из тюменской ДЮСШ «Тура» – 2 ДАН. Тренеры «Тюмень-дзюдо» Ирина   Артеменко, Валерия   Бусыгина, Валентин  Ефимов, Эдуард  Котов – 1 ДАН.

По итогам поединков на счету представителей Тюменской области -  8 наград. Медали высшей пробы завоевали Дмитрий Федоров (до 73 кг, ЦОП, А.Стенин, В.Гусев, Г.Давыдов), Магомед-Камиль Шахнавазов (до 81 кг, ЦОП, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин) и Анжелика Таратунина (до 78 кг, ЦОП, Б.Кутырев, А.Фаттахов, Г.Байгиреева).

 Серебряными призерами стали Асан Аугалиев (до 90 кг, ЦОП, В.Гусев) и Сафура Рустамова (до 70 кг, ЦОП, И.Чащин, Т.Беляева).

Бронзовые медали у Ярослава Ширшова (до 81 кг, Центр дзюдо, Д.Голота), Артема Михеева (до 100 кг, ТВВИКУ, А.Николаев, А.Мохирев, Д.Безответных) и Ирины Болсун (до 78 кг, ЦОП, В.Рыбин, А.Фаттахов).

Российские старты пройдут в Красноярске во второй половине ноября.  Все победители и призеры первенства Уральского федерального округа, а также дзюдоисты, занявшие пятые места, получили право выступить на них.  Кроме медалистов, это  тюменцы Агададш Самедов, Иван Паркачев, Иван Хромин, Амиран Бозиев, Данил Хориков и Дарья Туравинина.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 

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