МЧС Московской области опровергло слухи о принуждении к просмотру сводок МО

Беседуя с журналистами NEWS.ru представитель пресс-службы опроверг сообщение телеграм-канала Baza о том, что сотрудников ведомства принуждают смотреть определённые каналы для получения информации с фронта.
Никакого официального приказа по поводу информации о боевых действиях нет в природе. Была устная просьба доверять только официальной информации, но она не подкреплялась распоряжениями.
Напомним, 10 октября в МЧС РФ создали Управление по защите гостайны. Новую структуру, состоящую из 30 сотрудников, возглавил Сергей Толстых. Подчиняется он непосредственно
министру по ЧС Александру Куренкову.