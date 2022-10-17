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МЧС Московской области опровергло слухи о принуждении к просмотру сводок МО

17 октября 13:55
Фото: t.me/mchs_official
Никто не приказывает сотрудникам смотреть только «Россию 24» или исключительно сводки Игоря Конашенкова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС Московской области.

Беседуя с журналистами NEWS.ru представитель пресс-службы опроверг сообщение телеграм-канала Baza о том, что сотрудников ведомства принуждают смотреть определённые каналы для получения информации с фронта.

Никакого официального приказа по поводу информации о боевых действиях нет в природе. Была устная просьба доверять только официальной информации, но она не подкреплялась распоряжениями.

Напомним, 10 октября в МЧС РФ создали Управление по защите гостайны. Новую структуру, состоящую из 30 сотрудников, возглавил Сергей Толстых. Подчиняется он непосредственно

министру по ЧС Александру Куренкову.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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