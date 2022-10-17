Кокорин считает себя самым богатым российским футболистом

Нападающий Александр Кокорин заявил, что заработал больше, чем любой российский игрок. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на ютуб-канал Нобеля Арустамяна.
Футболист отметил, что ничего не выпрашивал, когда договаривался о контрактах с клубами РПЛ. По его мнению, большой зарплате способствовала общая ситуация на трансферном рынке в России.
Добавим, что в отечественном чемпионате Кокорин выступал за «Спартак», Динамо», «Зенит», «Анжи» и «Сочи».
Спортивные права на Александра принадлежат итальянской «Фиорентине».