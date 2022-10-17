Как оспаривают в суде мобилизацию: «бремя доказывания лежит на военкомате»

Так как дело основывается на Кодексе административного судопроизводства, «бремя доказывания лежит на органе, который принял это решение, а не на призывнике».
«Тут ситуация такова, что человек болен, он обращался во все органы начина с Ноябрьска, заканчивая сборным пунктом в Тюмени. Он просил чтобы его осмотрели врачи, но везде получил отказ», говорит Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру».
Самарин, защищая интересы мобилизованного у суде, хочет доказать, что состояние здоровья мужчины не соответствует воинской учетной специальности, которая ему присвоена.
В Тюмени из мужчины с ВУСом — телефонист, сделали стрелка.
«Тут даже не дело в том, правомерно он призван или нет, а в категории годности. От нее зависит то, какие функции мужчина может выполнять. Понятно, что человек, например, с аритмией или сердечной недостаточностью, не может быть стрелком. Для него заготовлены другие учетные специальности в тылу», объясняет Самарин.
Следовательно, направляя в воинскую часть физически слабого человека или больного, ставится под угрозу не только его жизнь, но и жизнь его товарищей. Потому что задание он уже не сможет выполнить должным образом.
«Мы действуем здесь в интересах государства, как это ни странно. А представители военкомата — против. По моему опыту, даже когда не было мобилизации, военкоматы особенно трепетно относились к выполнению плана. В то время их награждали за это, происходило настоящее соревнование на выполнение плана призыва»,говорит юрист.