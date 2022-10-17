Как оспаривают в суде мобилизацию: «бремя доказывания лежит на военкомате»

«Тут даже не дело в том, правомерно он призван или нет, а в категории годности. От нее зависит то, какие функции мужчина может выполнять. Понятно, что человек, например, с аритмией или сердечной недостаточностью, не может быть стрелком. Для него заготовлены другие учетные специальности в тылу», объясняет Самарин.