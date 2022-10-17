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Глобальные валютные резервы значительно упали в 2022 году

17 октября 10:19
Фото: pixabay.com
В текущем году мировые валютные резервы снизились почти на восемь процентов и составили 12 триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передают «Известия», это рекордное падение за всю историю. Частично оно произошло из-за скачка валют и траты Центробанков на поддержание экономик. При этом американский доллар укрепился к евро и иене на уровне 20-летней давности.

Отмечается, что валютные резервы в РФ сокращаются не из-за валютных интервенций, а из-за СВО и санкций. Почти половина российских международных резервов сейчас заморожена. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — 643,2 миллиарда долларов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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