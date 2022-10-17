Эксперты ИРИ отметили важные достижения Бурятии за 20 лет

Также через регион проходит стратегическая дорога — знаменитая Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Здесь в 2014 году началось строительство тоннеля в рамках проекта по модернизации и развитию БАМа и Транссиба. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Уникальный инфраструктурный объект высечен в скале на глубине 300 метров. По нему проходят два пути железной дороги, которые позволяют двигаться без задержек. С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из ключевых железнодорожных магистралей страны выросла в разы.