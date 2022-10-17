Эксперты ИРИ отметили важные достижения Бурятии за 20 лет

На этот раз в центре внимания Бурятия — уникальный сибирский регион.
Как рассказали молодые жители Бурятии, за последние 20 лет здесь многое изменилось к лучшему.
В 2018 году в столице региона, городе Улан-Удэ, открылся современный перинатальный центр, в котором оказывается помощь женщинам с тяжелым течением беременности и малышам с патологиями. Центр рассчитан на 120 мест, то есть способен принимать до 6,5 тыс. пациентов ежегодно. Строительство здания центра и оснащение его оборудованием обошлось в три миллиарда рублей.
В 2021 году после капитального ремонта открылся 228-метровый мост через реку Зун-Мурэн. Была увеличена ширина полос, возросла комфортность и безопасность сооружения, имеющего большое значение для транспортной системы Бурятии.
Также через регион проходит стратегическая дорога — знаменитая Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Здесь в 2014 году началось строительство тоннеля в рамках проекта по модернизации и развитию БАМа и Транссиба. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Уникальный инфраструктурный объект высечен в скале на глубине 300 метров. По нему проходят два пути железной дороги, которые позволяют двигаться без задержек. С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из ключевых железнодорожных магистралей страны выросла в разы.
В Бурятии активно строится социальная инфраструктура. За последние пять лет в республике построили 25 новых детских садов.
С 2017 года в регионе запустили шесть солнечных электростанций. Мощность самой большой из них — 45 МВт. Эти высокотехнологичные объекты дают дешевую и экологически чистую энергию.