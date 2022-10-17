Эксперты ИРИ отметили важные достижения Башкирии за 20 лет

Граждане из всех уголков Российской Федерации 18 - 35 лет, входящие в фокус-группы, дают ответы на основные вопросы своих собеседников.
Сегодня в фокус внимания попала Башкирия, где за минувшие два десятилетия к лучшему изменилось многое. Например, республика выбилась в лидеры по уровню инвестиционной привлекательности. Там сделали особую экономическую зону «Алга». Интерес инвесторов к ней в период санкций лишь растет. Новому инвестиционному проекту нет аналогов в РФ. Он предусматривает возведение предприятия по производству витамина В2 (рибофлавина). Общая мощность завода составляет 900 тонн в год. Бизнес-план предполагает, что проект начнут реализовывать уже в текущем году. Запустят предприятие в четвертом квартале 2024 года. Объем инвестиций в проект достигнет 1,4 миллиарда рублей.
Власти Башкирии не забывают и о спорте. Так, в республике ввели в эксплуатацию комплекс «Акбузат». На данный момент это единственный в России ипподром с крытым конноспортивным манежем и четырехуровневой трибуной. С 2007 года хоккейный клуб «Салават Юлаев» проводит игры на стадионе «Уфа-Арена». Объект обошелся в 80 миллионов долларов. Дворец спорта является многофункциональным. Там проводили матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола и VI Всемирную фольклориаду.
Другой гордостью Республики Башкортостан стал геопарк «Янган-тау». В нем находятся свыше 20 геологических объектов. Из них три имеют международное значение. Геопарк «Янган-Тау» первым включен в сеть геопарков ЮНЕСКО. Для геопарка, который создали всего пять лет назад, это очень важный статус. Парк позволяет защищать окружающую среду, поддерживать народные промыслы и наращивает поток гостей.
В 2024 году Уфе исполнится 450 лет. К этому юбилею приурочили возведение и благоустройство скверов и парков, дорог и общественных пространств. Через реку Белую в сторону Кузнецовского Затона построят мост. В планах завершить возведение переправы вместе с сопутствующей транспортной инфраструктурой к 2027 году.