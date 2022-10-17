Эксперты ИРИ отметили важные достижения Башкирии за 20 лет

Сегодня в фокус внимания попала Башкирия, где за минувшие два десятилетия к лучшему изменилось многое. Например, республика выбилась в лидеры по уровню инвестиционной привлекательности. Там сделали особую экономическую зону «Алга». Интерес инвесторов к ней в период санкций лишь растет. Новому инвестиционному проекту нет аналогов в РФ. Он предусматривает возведение предприятия по производству витамина В2 (рибофлавина). Общая мощность завода составляет 900 тонн в год. Бизнес-план предполагает, что проект начнут реализовывать уже в текущем году. Запустят предприятие в четвертом квартале 2024 года. Объем инвестиций в проект достигнет 1,4 миллиарда рублей.