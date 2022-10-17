Эксперты ИРИ отметили главные события в Дагестане за прошедшие 20 лет

После проведенной в 2014 году реконструкции аэропорт в Махачкале приобрел современный впечатляющий вид. Появились обновленный терминал, а также комфортные и красочные зоны. С начала 2022 года услугами аэропорта воспользовались более 440 тысяч пассажиров. На сегодняшний день авиакомплекс обслуживает рейсы из столицы Дагестана в Стамбул, Анталью, Дубай, обсуждаются рейсы в Среднюю Азию, Китай и Израиль.