Эксперты ИРИ отметили главные события в Дагестане за прошедшие 20 лет

Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи. Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Участникам исследования предлагают назвать 15 событий, которые оказали максимальное влияние на жизнь всей страны, и 5 — на развитие своего родного региона. Об этом пишет newstracker.ru.
Сегодня в фокусе внимания Республика Дагестан.
Эта республика изобилует тысячами объектов исторического и культурного наследия, а также захватывающими дух природными ландшафтами. Именно здесь находится самый древний город России. За последние двадцать лет республика претерпела множество изменений, став одним из популярных туристических центров.
После проведенной в 2014 году реконструкции аэропорт в Махачкале приобрел современный впечатляющий вид. Появились обновленный терминал, а также комфортные и красочные зоны. С начала 2022 года услугами аэропорта воспользовались более 440 тысяч пассажиров. На сегодняшний день авиакомплекс обслуживает рейсы из столицы Дагестана в Стамбул, Анталью, Дубай, обсуждаются рейсы в Среднюю Азию, Китай и Израиль.
Регион активно развивает зеленую энергетику. В республике заработала Гоцатлинская ГЭС, мощность которой составляет 100 МВт. Благодаря запуску этого проекта у региона появилась возможность проведения масштабных реконструкций на Чиркейской и Чирюртской ГЭС.
В Каспийске появилась крупнейшая в России электростанция. В ближайшие годы в регионе будут введены в эксплуатацию еще 5 аналогичных комплексов.
В республике продолжается ремонт обходных дорог в районах Нагорного Дагестана. На Гимринском автомобильном тоннеле, который является самый длинным в России, ремонтные работы уже завершены.
В 2003 году в Каспийске был построен, а в дальнейшем модернизирован стадион «Анжи Арена», на котором играет главная футбольная команда республики — «Анжи». Вместимость стадиона составляет 30 тысяч зрителей. Помимо футбольного центра на территории арены расположились SPA, аквапарк, парк динозавров, бильярдный и батутный центры, ниндзя-парк.
На территории Дагестана созданы благоприятные условия для бизнеса. В республике созданы ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские огни», благодаря которым появились новые рабочие места, а также налоговые льготы и отчисления в местный бюджет. В настоящее время в моногородах республики работают 16 предприятий.
В настоящее время свыше 300 млрд рублей вложены в инвестпроекты Дагестана: это развитие каспийского кластера, плодоовощного кластера в Южном Дагестане, а также стекольного кластера и создание города обувщиков.