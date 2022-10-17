Эксперт РАНХиГС рассказал, какие кадры сейчас нужны работодателям

Запрос на переквалификацию увеличивается и среди населения, что подтверждается большим интересом россиян к федеральному проекту «Содействие занятости», позволяющему бесплатно освоить новую специальность. Об этом пишет newsnn.ru.
Об изменениях на рынке труда за последние 7 месяцев и ожиданиях работодателей рассказал эксперт-модератор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Артем Ступак. Он отметил: в новых реалиях компаниям в первую очередь нужны мультизадачные сотрудники, пишет kp.ru.
«Важно, чтобы сотрудник умел выполнять большой спектр задач. Нужно быстро вникать и быстро переключаться, но в то же время держать фокус внимания и быть опытным в разных сферах деятельности», — сообщил он.
По замечанию эксперта, под частичную мобилизацию могут подпасть и опытные работники. В таких условиях важно, чтобы бизнес-процессы не замораживались, а другой работник мог без ущерба заменить ушедшего специалиста. Поэтому работодатели сейчас нуждаются в тех, кто может и хочет быстро осваивать новые профессиональные навыки.
В период перемен лучше всего вкладывать свои силы и деньги в собственное образование и развитие, считает Ступак. «Чем больше навыков, компетенций и профессий у вас есть за плечами, тем выше вероятность быть всегда нужным на рынке труда», — сказал он.
Проект «Содействие занятости» дает возможность россиянам получить новую специальность или повысить квалификацию совершенно бесплатно. Реализация проекта ведется при поддержке Минтруда и Роструда. РАНХиГС — один из ее операторов. Проект стартовал в прошлом году и продлится до 2024 года.
На базе Президентской академии реализуется свыше 1000 бесплатных курсов — от рабочих специальностей до МВА и управления бизнесом. При создании всех программ учтены кадровые потребности каждого субъекта РФ. Обучение проводится на базе 44 филиалов, 12 институтов РАНХиГС и свыше 80 партнерских организаций по всей стране.
Проект «Содействие занятости» нацелен прежде всего на поддержку самых уязвимых категорий россиян: женщин в декрете или с детьми до 7 лет, предпенсионеров, студентов, безработных. С недавнего времени участие в программе могут принимать и люди, находящиеся под риском увольнения в связи с вводом режима неполного дня или простоя на производстве.
Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать программу обучения и подать заявку на сайте trud.ranepa.ru.
В связи с продлением Президентской академией набора слушателей в 2022 году подать заявку на обучение можно до 15 ноября.