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Эксперт РАНХиГС рассказал, какие кадры сейчас нужны работодателям

17 октября 09:30
Фото: piqsels.com
В России произошли значительные изменения в бизнес-климате в связи с уходом западных компаний. По замечанию экспертов, российский бизнес старается занять освободившиеся ниши.

Запрос на переквалификацию увеличивается и среди населения, что подтверждается большим интересом россиян к федеральному проекту «Содействие занятости», позволяющему бесплатно освоить новую специальность. Об этом пишет newsnn.ru.

Об изменениях на рынке труда за последние 7 месяцев и ожиданиях работодателей рассказал эксперт-модератор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Артем Ступак. Он отметил: в новых реалиях компаниям в первую очередь нужны мультизадачные сотрудники, пишет kp.ru.

«Важно, чтобы сотрудник умел выполнять большой спектр задач. Нужно быстро вникать и быстро переключаться, но в то же время держать фокус внимания и быть опытным в разных сферах деятельности», — сообщил он.

По замечанию эксперта, под частичную мобилизацию могут подпасть и опытные работники. В таких условиях важно, чтобы бизнес-процессы не замораживались, а другой работник мог без ущерба заменить ушедшего специалиста. Поэтому работодатели сейчас нуждаются в тех, кто может и хочет быстро осваивать новые профессиональные навыки.

В период перемен лучше всего вкладывать свои силы и деньги в собственное образование и развитие, считает Ступак. «Чем больше навыков, компетенций и профессий у вас есть за плечами, тем выше вероятность быть всегда нужным на рынке труда», — сказал он.

Проект «Содействие занятости» дает возможность россиянам получить новую специальность или повысить квалификацию совершенно бесплатно. Реализация проекта ведется при поддержке Минтруда и Роструда. РАНХиГС — один из ее операторов. Проект стартовал в прошлом году и продлится до 2024 года.

На базе Президентской академии реализуется свыше 1000 бесплатных курсов — от рабочих специальностей до МВА и управления бизнесом. При создании всех программ учтены кадровые потребности каждого субъекта РФ. Обучение проводится на базе 44 филиалов, 12 институтов РАНХиГС и свыше 80 партнерских организаций по всей стране.

Проект «Содействие занятости» нацелен прежде всего на поддержку самых уязвимых категорий россиян: женщин в декрете или с детьми до 7 лет, предпенсионеров, студентов, безработных. С недавнего времени участие в программе могут принимать и люди, находящиеся под риском увольнения в связи с вводом режима неполного дня или простоя на производстве.

Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать программу обучения и подать заявку на сайте trud.ranepa.ru.

В связи с продлением Президентской академией набора слушателей в 2022 году подать заявку на обучение можно до 15 ноября.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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