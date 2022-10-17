«Дефицита лекарств нет»: есть ли проблемы в сфере медицины в Тюменской области?

Все чаще происходят ситуации, когда тюменцы остаются без необходимой медицинской помощи. Например, 13 октября в телеграм-канале пресс-службы областной судебной системы сообщили, что Центральным районным судом Тюмени было рассмотрено гражданское дело в интересах гражданки к Департаменту здравоохранения Тюменской области, ГАУЗ ТО «Областная больница № 19».
Выяснилось, что гражданка С. — инвалид 3 группы. Она страдает инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями.
Ей было отказано в получении рецепта на бесплатное получение лекарств. Суд обязал областной департамент здравоохранения обеспечить гражданку необходимыми для прохождения лечения медицинскими лекарствами, а также компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.
Также в пресс-службе областной судебной системы рассказали о гражданском деле в интересах другого гражданина к Департаменту здравоохранения Тюменской области, к тому же медицинскому учреждению.
Гражданин тоже является инвалидом 3 группы, страдает инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями. После прохождения стационарного лечения ему было отказано в получении рецепта на бесплатное получение лекарств.
Суд вновь обязал Департамент здравоохранения Тюменской области обеспечить тюменца лекарствами, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
Чтобы выяснить, произойдет ли уход с рынка поставщиков лекарств, а также будет ли дефицит дорогих и относительно незаменимых импортных лекарств, «Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
«Сообщаем, что в настоящее время дефицита лекарственных средств на территории Тюменской области не наблюдается. Кроме того, в настоящее время Департаментом не прогнозируется снижение заработных плат в системе здравоохранения, количества медицинских работников, а также сокращений больниц, их структурных подразделений и фельдшерско-акушерских пунктов», прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.
В ведомстве также сообщили, что проблем с поставками медицинского оборудования из-за рубежа на данный момент не возникало. Все контракты на оборудование зарубежного и отечественного производства до конца года заключены и находятся в стадии исполнения.
«Также следует отменить, что обслуживание медицинской техники в учреждениях здравоохранения Тюменской области осуществляются своевременно, отказов от организаций сервисного обслуживания не поступало», подчеркивает Екатерина Климович.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее говорил, что частичная мобилизация не окажет влияние на объем оказания медицинской помощи гражданам страны. Кроме того, он отметил, что для медицинских работников существует система бронирования.
«В рамках непосредственного оказания плановой медицинской помощи и экстренной есть система бронирования для медицинского персонала. К тому же, мы изменяем подходы работы ординаторов, которые также привлекаются к оказанию медицинской помощи. Могу сказать, что вся помощь будет сохранена в полном объеме», именно так прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Российской Федерации.
По официальным данным, медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники подлежат частичной мобилизации. Медработников могут призвать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям.
С другой стороны, в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» указано, что в целях обеспечения деятельности организации, гражданин может быть забронирован. Он должен находиться в запасе и работать по трудовому договору.
«Подобное бронирование предлагается организацией-работодателем. Граждане, которые подлежат бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации. Эти положения в полной мере относятся к медицинским организациям».
Также уточняется, что медицинские работники, не прошедшие военно-учебные центры, не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, могут быть призваны по частичной мобилизации (как в звании рядового, так и офицерском звании после прохождения аттестации в соответствии с Приказом Министра обороны РФ № 35 от 29.01.2018).