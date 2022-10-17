«Дефицита лекарств нет»: есть ли проблемы в сфере медицины в Тюменской области?

«В рамках непосредственного оказания плановой медицинской помощи и экстренной есть система бронирования для медицинского персонала. К тому же, мы изменяем подходы работы ординаторов, которые также привлекаются к оказанию медицинской помощи. Могу сказать, что вся помощь будет сохранена в полном объеме», именно так прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Российской Федерации.