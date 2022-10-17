nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чем дышать: в Тюменской области зарегистрирован еще один лесной пожар

17 октября 03:45
Фото: 1Mi
Утром тюменцы, выйдя на улицу, вновь почувствовали запах гари. В Департаменте лесного комплекса по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что в регионе зарегистрирован один новый пожар, два возгорания в лесах ликвидированы. А качество воздуха позволяет спокойно прожить этот день.

По данным сервиса IQAir, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Воздух в городе соответствует рекомендациям ВОЗ.

К тому же новый пожар, возникший за последние сутки, пожарным уже удалось ликвидировать. В общей сложности они потушили два лесных участка, общей площадью 1,52 гектара.

Однако некоторые тюменцы подозревают, что запах гари ощущается совсем не из-за горящих лесов. В группе «Тюмень Подслушано Зарека» горожане говорят о людях, которые что-то жгут по ночам в заречной части города.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени загорелся Mercedes.

Материалы по теме
Тюменцы жалуются на запах гари. Дым в город принес ветер из Свердловской областиВ Тюменской области потушили все лесные пожары, но запах гари осталсяВ Тюмень вернулся запах гари
#Новости#Нарушение пожарной безопасности#Лес#Лесные пожары#Дым#Правила пожарной безопасности#Леса#Пожары#Неприятный запах#Пожарная безопасность#Пожар#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25