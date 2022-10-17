Чем дышать: в Тюменской области зарегистрирован еще один лесной пожар

По данным сервиса IQAir, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Воздух в городе соответствует рекомендациям ВОЗ.
К тому же новый пожар, возникший за последние сутки, пожарным уже удалось ликвидировать. В общей сложности они потушили два лесных участка, общей площадью 1,52 гектара.
Однако некоторые тюменцы подозревают, что запах гари ощущается совсем не из-за горящих лесов. В группе «Тюмень Подслушано Зарека» горожане говорят о людях, которые что-то жгут по ночам в заречной части города.