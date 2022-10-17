Чем дышать: в Тюменской области зарегистрирован еще один лесной пожар

Утром тюменцы, выйдя на улицу, вновь почувствовали запах гари. В Департаменте лесного комплекса по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что в регионе зарегистрирован один новый пожар, два возгорания в лесах ликвидированы. А качество воздуха позволяет спокойно прожить этот день.