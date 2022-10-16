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Жители ДНР поблагодарили Ямал за восстановление и строительство Волновахи

16 октября 10:02
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Искреннюю благодарность жителей Волновахи за помощь в восстановлении города передал Ямалу врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Волноваха оживает. И большая заслуга в этом региона-шефа — Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города», отметил Пушилин.

Он напомнил об идущем строительстве железнодорожной больницы, которую почти полностью разрушили ВСУ. В настоящее время уже завершены работы над клинической диагностической лабораторией, в которой уже ведется прием пациентов. Это уже третий объект, которые восстановили строители с Ямала. Ранее были открыты школа и общежитие.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в свою очередь, сообщил, что помимо восстановления ж/д больницы, специалисты округа готовят к зиме 22 образовательных учреждения. А совсем недавно было начато возведение разрушенного в ходе боевых действий трехэтажного жилого дома. В нем расселят 43 семьи.

Напомним, в июне 2022 года между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией Волновахского района было подписано соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве.

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