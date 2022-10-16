Жители ДНР поблагодарили Ямал за восстановление и строительство Волновахи

Он напомнил об идущем строительстве железнодорожной больницы, которую почти полностью разрушили ВСУ. В настоящее время уже завершены работы над клинической диагностической лабораторией, в которой уже ведется прием пациентов. Это уже третий объект, которые восстановили строители с Ямала. Ранее были открыты школа и общежитие.