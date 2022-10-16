nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку из Челябинской области

16 октября 06:46
Фото: ЛизаАлерт
В Тюменской области ищут пропавшую 15-летнюю школьницу Карину Гагулину из города Чебаркуль. Ребенок ушел из дома 14 октября и с тех пор перестал выходить на связь с семьей. Накануне ориентировки разослали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Сюжет
Тюмень

Указано, что когда девочку видели в последний раз, она была одета в куртку черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета и кроссовки белого цвета. Рост 1,64 метра, телосложение худощавое, волосы черного цвета, глаза зеленые.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 8 951 806 59 76

Ранее «Наш Город» писал, что пропавшую в Тобольске 12-летнюю школьницу спустя сутки нашли в Кировской области. О том, каким образом ребенок попал в регион, расположенный почти в полутора тысячах километров от Тобольска, не сообщалось.

#Новости#Поисковики#Тюмень#Дети#Подростки#Школьники#Поисковые отряды#Челябинская область#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25