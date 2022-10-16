В Тюменской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку из Челябинской области

Указано, что когда девочку видели в последний раз, она была одета в куртку черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета и кроссовки белого цвета. Рост 1,64 метра, телосложение худощавое, волосы черного цвета, глаза зеленые.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 8 951 806 59 76
Ранее «Наш Город» писал, что пропавшую в Тобольске 12-летнюю школьницу спустя сутки нашли в Кировской области. О том, каким образом ребенок попал в регион, расположенный почти в полутора тысячах километров от Тобольска, не сообщалось.