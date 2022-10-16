В Тюменской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку из Челябинской области

Ранее «Наш Город» писал, что пропавшую в Тобольске 12-летнюю школьницу спустя сутки нашли в Кировской области. О том, каким образом ребенок попал в регион, расположенный почти в полутора тысячах километров от Тобольска, не сообщалось.