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В тюменском микрорайоне дети бросают на прохожих пакеты с водой

16 октября 12:27
Фото: 1Mi
Жители тюменского микрорайона «Видный» страдают от юных хулиганов. Подростки бросают из окна квартиры пакеты с водой. При этом, не обращая внимания на то, что сейчас на улице уже довольно прохладно.
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Тюмень

По словам очевидцев, родители хулиганов утверждают, что проводили беседу с детьми. Но, видимо, успехов разговор не принес, сообщается в группе ЧП Тюмень ЧС.

По словам подписчиков сообщества, вероятнее всего, подростки безобразничают потому, что им не хватает родительского внимания.

«Кто знает, что стоит за поступками детей? Возможно, нехватка внимания со стороны родителей, наличие свободного времени, когда от скуки ничего хорошего в голову не приходит. В общем, там беседовать и с родителями, и с детьми надо серьезно. А вообще, когда родителей заставят платить штраф за проделки детей, тогда и беседы с ними начнут приносить результаты», отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Суходолье сообщали о соседях, регулярно выбрасывающих из окон различные предметы — от нижнего белья до пельменей. В УМВД тогда пояснили, что с заявлением на соседей-хулиганов из микрорайона Суходолье в полицию никто не обращался.

#Новости#Семья#Хулиганство#Тюмень#Дети#Подростки#Родители#Обязанности граждан#Валентина Бурнашева#Общество
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