В тюменском микрорайоне дети бросают на прохожих пакеты с водой

«Кто знает, что стоит за поступками детей? Возможно, нехватка внимания со стороны родителей, наличие свободного времени, когда от скуки ничего хорошего в голову не приходит. В общем, там беседовать и с родителями, и с детьми надо серьезно. А вообще, когда родителей заставят платить штраф за проделки детей, тогда и беседы с ними начнут приносить результаты», отметили тюменцы.