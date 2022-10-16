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В Тюмени загорелся автомобиль Mercedes

16 октября 11:37
Фото: 1Mi
Автомобиль Mercedes загорелся сегодня днем в Тюмени на улице 30 лет Победы. На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники МЧС. По сообщениям очевидцев, огонь потушили быстро, но передняя часть иномарки полностью выгорела. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.
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Тюмень
Фото: ЧС-Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября в Тюмени на парковке у дома на улице Червишевский тракт, 15, загорелся Hyundai Solaris. Хозяин иномарки пытался потушить пламя самостоятельно, но безуспешно.

На место происшествия были направлена пожарная техника. Во время происшествия никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.

Также в конце сентября, несколькими днями ранее, в районе деревни Новая Заимка сгорела ГАЗель, а на федеральной трассе Тюмень — Омск вспыхнул микроавтобус Ford Transit.

#Новости#Автомобили#Пожар#Пожарные#Тюмень#Возгорание автомобиля#МЧС#ЧП#Валентина Бурнашева#Общество
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