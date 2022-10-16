В Тюмени загорелся автомобиль Mercedes

Автомобиль Mercedes загорелся сегодня днем в Тюмени на улице 30 лет Победы. На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники МЧС. По сообщениям очевидцев, огонь потушили быстро, но передняя часть иномарки полностью выгорела. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Сюжет Тюмень