В Тюмени загорелся автомобиль Mercedes

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября в Тюмени на парковке у дома на улице Червишевский тракт, 15, загорелся Hyundai Solaris. Хозяин иномарки пытался потушить пламя самостоятельно, но безуспешно.
На место происшествия были направлена пожарная техника. Во время происшествия никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.
Также в конце сентября, несколькими днями ранее, в районе деревни Новая Заимка сгорела ГАЗель, а на федеральной трассе Тюмень — Омск вспыхнул микроавтобус Ford Transit.