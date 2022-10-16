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В Тюмени пропал 27-летний мужчина. Его ищут уже больше недели

16 октября 12:06
Фото: ЛизаАлерт
В Тюменской области продолжаются поиски 27-летнего Дениса Карепанова. Молодой человек ушел из дома, расположенного в Восточном микрорайоне, 8 октября. После этого его никто не видел, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
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Тюмень

В распространенной ориентировке указано, что Денис был одет в куртку черно-белого цвета, брюки серого цвета и кроссовки синего цвета. С собой был синий рюкзак. Рост 1,77 метра, телосложение худощавое, волосы темно-каштанового цвета, глаза голубые.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении тюменца, просят звонить по телефонам: 8 922 266 98 74 или 8 800 700 54 52.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку из Челябинской области. Школьница ушла из дома 14 октября.

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