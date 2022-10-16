В Тюмени пропал 27-летний мужчина. Его ищут уже больше недели

В Тюменской области продолжаются поиски 27-летнего Дениса Карепанова. Молодой человек ушел из дома, расположенного в Восточном микрорайоне, 8 октября. После этого его никто не видел, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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