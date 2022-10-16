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В Тюмени под реновацию могут отдать еще один район

16 октября 04:47
Фото: 1Mi
В Тюмени под реновацию может попасть еще один участок земли, расположенный на улице Камчатской. Его общая площадь составляет шестьдесят тысяч квадратных метров, жилых домов здесь нет. Соответствующий проект решения предложил департамент имущественных отношений Тюменской области.

В документе указано, что застройка территории будет вестись в течение пятнадцати лет. Здесь планируют разместить многоэтажные дома, высота которых не превышает 25 этажей, школы, детские сады. Также на территории могут построить общежития.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлены земли в районе улицы Максима Горького. Стоимость участков составляет от 158 рублей. В перспективе здесь планируют разместить спортивные объекты и нежилые постройки.

В пресс-службе мэрии РБК Тюмень сообщили, что администрация проводит систематический анализ территорий города, которые требуют комплексного развития.

#Новости#Застройка#Строительство#Земельные участки#Земля#Тюмень#Реновация#Департамент имущественных отношений#Валентина Бурнашева#Общество
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