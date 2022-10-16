В Тюмени под реновацию могут отдать еще один район

В документе указано, что застройка территории будет вестись в течение пятнадцати лет. Здесь планируют разместить многоэтажные дома, высота которых не превышает 25 этажей, школы, детские сады. Также на территории могут построить общежития.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлены земли в районе улицы Максима Горького. Стоимость участков составляет от 158 рублей. В перспективе здесь планируют разместить спортивные объекты и нежилые постройки.
В пресс-службе мэрии РБК Тюмень сообщили, что администрация проводит систематический анализ территорий города, которые требуют комплексного развития.