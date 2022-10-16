В Тюмени нетрезвая водитель Land Rover сбила пешехода

29-летний тюменец попал накануне под колеса автомобиля Land Rover. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ленина, 77. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. К счастью, серьезных травм он не получил — госпитализации не потребовалось.

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