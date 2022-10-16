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В Тюмени нетрезвая водитель Land Rover сбила пешехода

16 октября 06:29
Фото: ГИБДД Тюменской области
29-летний тюменец попал накануне под колеса автомобиля Land Rover. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ленина, 77. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. К счастью, серьезных травм он не получил — госпитализации не потребовалось.
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Тюмень

32-летняя женщина, находившая за рулем Land Rover, как выяснилось, была в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На автомобилистку составили административный материал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Всего накануне в Тюменской области инспекторы ГИБДД выявили двадцать пять нетрезвых водителей. Большую часть из них задержали в областной столице.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители. Туда будут доставлять жителей региона старше 18 лет в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения.

#Новости#Нетрезвые водители#Пешеходный переход#Пешеходы#Авария#ДТП#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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