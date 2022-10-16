В Тюмени нетрезвая водитель Land Rover сбила пешехода

32-летняя женщина, находившая за рулем Land Rover, как выяснилось, была в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На автомобилистку составили административный материал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Всего накануне в Тюменской области инспекторы ГИБДД выявили двадцать пять нетрезвых водителей. Большую часть из них задержали в областной столице.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители. Туда будут доставлять жителей региона старше 18 лет в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения.