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В Тюмень вернулся запах гари

16 октября 05:58
Фото: Скриншот iqair.com
Запах дыма вновь вернулся в Тюмень. Смог в областную столицу принес западный ветер из Тугулымского района Свердловской области. Согласно карте пожаров, там горят торфяники.
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Тюмень

«Сегодня ночью снова пахло гарью. И это далеко не запах от сгоревшего леса — химией пахнет. Невозможно жить и дышать полной грудью. Причём за городом нет такого», написала в ЧС Тюмень Татьяна И.

По данным сервиса IQAir, индекс качества воздуха в Тюмени находится в норме. Но уровень концентрации вредных веществ превышает в 1,2 раза уровень, установленный ВОЗ.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области накануне утром действовали два лесных пожара. По данным на утро воскресенья, в настоящее время в регионе действует один локализованные лесной пожар. По погодным условиям, в области установлен третий класс пожарной опасности.

#Новости#Свердловская область#Лесные пожары#Тюмень#Дым#Пожары#Неприятный запах#Ветер#Смог#Валентина Бурнашева#Общество
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