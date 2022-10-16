В Тюмень вернулся запах гари

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области накануне утром действовали два лесных пожара. По данным на утро воскресенья, в настоящее время в регионе действует один локализованные лесной пожар. По погодным условиям, в области установлен третий класс пожарной опасности.