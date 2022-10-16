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В октябре и ноябре тюменцам советуют побелить стволы плодовых деревьев

16 октября 14:28
Фото: 1Mi
Не все деревья могут выдержать осенних перепадов температур в климате Тюменской области. А потому специалисты Россельхоз центра настоятельно рекомендуют покрыть основание плодоносов известью, чтобы они могли радовать вас урожаем и в следующем году.
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Тюмень

Для деревьев, произрастающих в огородах тюменцев наступили практически «голодные игры». Далеко не все смогут пережить заморозки и перепады температур.

Но специалисты Россельхозцентра по Тюменской области дали жителям регионы советы, по спасению растений.

«Защитный слой извести или краски сбережет их кору от перепадов температуры, болезней и вредителей. После того как кора деревьев будет предварительно очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней. Смесь для побелки можно приобрести в магазине, в ее составе известь и глина»,отмечают специалисты.

Обрабатывая деревья в саду и огороде важно покрыть известью весь его штамб — это расстояние от земли до первых ветвей.

Во время процедуры жалеть побелку не стоит, паразиты с легкостью смогут проникнуть в участки, где материал нанесен неплотным слоем.

«Наш город» регулярно рассказывает вам о том, как привнести разнообразие в вашу дачную жизнь и наполнить ее новыми вкусами. Так мы уже говорили о том, какие полезные цветы и травы вы можете вырастить на своем участке и как позже приготовить из них ароматный и согревающий напиток.

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