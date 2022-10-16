В октябре и ноябре тюменцам советуют побелить стволы плодовых деревьев

«Наш город» регулярно рассказывает вам о том, как привнести разнообразие в вашу дачную жизнь и наполнить ее новыми вкусами. Так мы уже говорили о том, какие полезные цветы и травы вы можете вырастить на своем участке и как позже приготовить из них ароматный и согревающий напиток.