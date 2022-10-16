Тюменский блогер Елена Станиславская сыграла роль журналиста в фильме «Вахтовый метод

«Моя смена началась с 7:30 и продлилась до 13:00. Я благодарна всей съемочной группе за тёплый прием! Приятно было поработать вместе с профессиональными актерами, посмотреть на них вживую, в процессе… все такие настоящие, красивые, простые, талантливые. Со съемок я забрала с собой отличную энергию и новые связи, чему тоже безгранично рада», призналась Елена.