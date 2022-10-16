Тюменский блогер Елена Станиславская сыграла роль журналиста в фильме «Вахтовый метод

«Эмоции просто переполняют от прекрасного и сложного мира кино. Сниматься — очень увлекательно и интересно. Но надо понимать, что процесс создания фильма — это колоссальный труд», рассказала «Нашему Городу» блогер.
По словам Елены Станиславской, на съемку одной сцены может уходить от пяти до семи часов.
«Моя смена началась с 7:30 и продлилась до 13:00. Я благодарна всей съемочной группе за тёплый прием! Приятно было поработать вместе с профессиональными актерами, посмотреть на них вживую, в процессе… все такие настоящие, красивые, простые, талантливые. Со съемок я забрала с собой отличную энергию и новые связи, чему тоже безгранично рада», призналась Елена.
Съемки полнометражного фильма «Вахтовый метод» о жизни обычного вахтовика и его семье начались на территории Тюменской области летом этого года. На этой неделе они завершились. Финальные сцены были сняты в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы.
В фильме снялись такие актеры, как Анна Уколова, Михаил Тройник, Ирина Горбачева. Режиссер картины — Алексей Южаков.
Выход на большие экраны «Вахтового метода» состоится осенью 2023 года.