Семен Слепаков написал песню «Нет вобле»

Поводом для написания песни послужила история с девушкой из Тюмени, написавшей мелом на асфальте «Нет *!» и сумевшей убедить суд в том, что там было написано «Нет вобле», а не что-либо дискредитирующее российскую армию.
Семен Слепаков написал песню про воблу, от которой «все зло на планете — рушатся семьи, страдают невинные дети». Исполнил он ее под гитару, сидя на кухне.
«Давайте на миг отвлечемся от спецоперации и обратимся к лидеру нашей нации. То, что творится, недопустимо и подло, немедленно остановите ужасную воблу», поет Семен Слепаков.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей за комментарий, оставленный под роликов Маргариты Симоньян «Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ «Государственная измена». В написанном тюменцем сообщении суд увидел высказывания, направленные на возбуждение вражды.