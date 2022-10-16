nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семен Слепаков написал песню «Нет вобле»

16 октября 06:14
Фото: скриншот с ютуб-канала Слепаков
Российский комедийный актер, сценарист, певец Семен Слепаков написал песню «Нет вобле». Музыкальная композиция, исполненная в традиционном шутливом жанре Слепакова, появилась два дня назад в YouTube-канале «Слепаков».
Сюжет
Тюмень

Поводом для написания песни послужила история с девушкой из Тюмени, написавшей мелом на асфальте «Нет *!» и сумевшей убедить суд в том, что там было написано «Нет вобле», а не что-либо дискредитирующее российскую армию.

Семен Слепаков написал песню про воблу, от которой «все зло на планете — рушатся семьи, страдают невинные дети». Исполнил он ее под гитару, сидя на кухне.

«Давайте на миг отвлечемся от спецоперации и обратимся к лидеру нашей нации. То, что творится, недопустимо и подло, немедленно остановите ужасную воблу», поет Семен Слепаков.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей за комментарий, оставленный под роликов Маргариты Симоньян «Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ «Государственная измена». В написанном тюменцем сообщении суд увидел высказывания, направленные на возбуждение вражды.

Материалы по теме
Тюменский суд оправдал девушку, которую обвиняли в дискредитации ВС РФ
#Новости#Вооруженные силы#Штрафы#Тюмень#Исполнители#Авторы-исполнители#Авторская песня#Оправдательный приговор#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25