Население Тюменской области увеличилось до 1 млн 553 тысяч человек за год

Население Тюменской области в этом году, по данным Тюменьстата, увеличилось почти на 3,5 тысячи человек. Этого удалось достичь благодаря приезжим, оставшимся в регионе и высокой рождаемости. Так с начала года в области родились 10 тысяч 186 малышей.

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