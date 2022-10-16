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Население Тюменской области увеличилось до 1 млн 553 тысяч человек за год

16 октября 13:19
Фото: 1Mi
Население Тюменской области в этом году, по данным Тюменьстата, увеличилось почти на 3,5 тысячи человек. Этого удалось достичь благодаря приезжим, оставшимся в регионе и высокой рождаемости. Так с начала года в области родились 10 тысяч 186 малышей.
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Тюмень

Тюмень, в связи с этим, не получила звание города-миллионника. По данным последней переписи, в городе проживают 828 тысяч 600 человек.

Но генеральный план развития Тюмени предусматривает, что задолго до наступления 2040-го года в городе все же будет насчитываться миллион жителей.

А в Тюменской области сейчас проживают 1 млн 553,2 тысячи человек. В частности, 27 тысяч человек приехали в регион из других регионов Российской Федерации.

А в роддомах области зарегистрировали рождение ад 10 186 детей.

Мамам некоторых из этих малышей еще нет и 18. Более того, школьницы Тюменской области стали самыми юными мамами. «Наш город» рассказывал о том, что самой юной маме в Тюмени — всего 14 лет.

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