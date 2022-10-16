Население Тюменской области увеличилось до 1 млн 553 тысяч человек за год

Тюмень, в связи с этим, не получила звание города-миллионника. По данным последней переписи, в городе проживают 828 тысяч 600 человек.
Но генеральный план развития Тюмени предусматривает, что задолго до наступления 2040-го года в городе все же будет насчитываться миллион жителей.
А в Тюменской области сейчас проживают 1 млн 553,2 тысячи человек. В частности, 27 тысяч человек приехали в регион из других регионов Российской Федерации.
А в роддомах области зарегистрировали рождение ад 10 186 детей.
Мамам некоторых из этих малышей еще нет и 18. Более того, школьницы Тюменской области стали самыми юными мамами. «Наш город» рассказывал о том, что самой юной маме в Тюмени — всего 14 лет.