Губернатор Дмитрий Махонин солдатам: «Будет еще один пендель социальным службам»

«Наши семьи бедствуют! Ту бюрократию, которую вы рассказали — бумажная волокита, за которой ничего не стоит. Я знаю, уже дана команда свыше, что на усмотрение глав регионов, они могут выплатить нам средства из бюджета. И из-за этой выплаты мы можем закрыть все проблемы в своих семьях», строго говорил один из мобилизованных.