Губернатор Дмитрий Махонин солдатам: «Будет еще один пендель социальным службам»

«У меня непонимание, как и у 10 тысяч людей, почему вашим замам выделяется по 40 миллионов рублей, а нам, мобилизованным, не выделили ничего?»,спрашивал у губернатора мобилизованный из Перми.
Мешки с лишним обмундированием, на которые край выделял деньги, стоят в коридорах казарм, они никому не нужны. А вот жены и дети мобилизованных остро нуждаются в деньгах.
«Эта матпомощь — волеизъявление жителей. Я сюда приехал как раз для того, чтобы решать проблемы, которые есть. В ином случае — меня бы здесь не было. Не все губернаторы приезжают в воинские части и общаются с людьми», начал Махонин.
Он стал говорить о том, что может помочь и докупить нужное обмундирование. А также планирует организовать поддержку для семей военнообязанных, которая выразится в выплатах за несовершеннолетних детей и снижении финансовых затрат на детские сады.
«Мы также будем поддерживать семьи, будет нанесен еще один пендель социальным службам, чтобы мы определились с характером помощи», говорил губернатор.
Он попытался объяснить, что ждет распоряжения сверху, чтобы начать выплачивать обещанное мужчинам. Но мобилизованные к таким объяснениям были готовы.
«Наши семьи бедствуют! Ту бюрократию, которую вы рассказали — бумажная волокита, за которой ничего не стоит. Я знаю, уже дана команда свыше, что на усмотрение глав регионов, они могут выплатить нам средства из бюджета. И из-за этой выплаты мы можем закрыть все проблемы в своих семьях», строго говорил один из мобилизованных.
Он также подчеркнул, что вопрос обмундирования для 10 тысяч пермяков помогли решить тюменские власти.
«Нам уже полностью помогает Тюмень. просто Тюмень взяла на себя такие обязательства, увидев, что мы здесь сидим с голой ж**й», продолжал описывать ситуацию пермяк, намекая на провал пермских властей.
Все мужчины хотели добиться от губернатора точной даты, когда они получат средства, который им положены.
Но Дмитрий Махонин лишь сказал, что это решение будет принято в начале грядущей недели. Ничего более точного от губернатора пермяки получить не смогли.
В частях, где проживают ямальцы, сумки с лишними вещами тоже стоят в коридорах. Здесь власти также перестарались с обмундированием, однако все обещанное мужчинам выплатили.
Ранее Информцентр правительства Тюменской области опубликовал видео с губернатором Пермского края, на котором он рассказал, что с мобилизованные пермяки обеспечены всем необходимым и с ними у него состоялся «трудный разговор».