Что известно о теракте на полигоне в Белгородской области

Одиннадцать добровольцев погибли и пятнадцать получили огневые ранения в результате террористического акта, совершенного двумя гражданами одной из стран СНГ во время занятий на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, пишет ТАСС.

Террористы были уничтожены в ходе ответного обстрела. Добровольцев с огневыми ранениями доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На данный момент на месте ЧП работают представители правоохранительных органов. В России 21 сентября стартовала частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано триста тысяч человек. На данный момент ряды ВС уже пополнили 220 тысяч жителей страны. Ранее глава Минобороны заявлял, что мобилизованные россияне будут контролировать линию фронта протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. В зону специальной военной операции мобилизованных граждан будут отправлять с подразделениями, которые принимают участие в СВО и только после прохождения боевого слаживания, пишет РИА «Новости». Из Тюменской области в начале этой неделе отправили первое подразделение мобилизованных на допподготовку по боевым занятиям в Южный военный округ.