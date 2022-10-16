Александр Моор отметил вклад дорожников в развитие Тюменской области

«В ведении работников дорожного хозяйства области находятся порядка девятнадцати тысяч километров автодорог разного значения. Мы реализуем крупные федеральные и региональные проекты. Идут работы по строительству первой в Тюменской области трёхуровневой развязки на улице Мельникайте, на Червишевском тракте. Строится путепровод в Ялуторовске. Идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом-Востоком, Севером-Югом, а именно расширение до четырех полос трасс на Екатеринбург, Тобольск, Омск», подчеркнул Александр Моор.