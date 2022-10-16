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Александр Моор отметил вклад дорожников в развитие Тюменской области

16 октября 11:41
Фото: Правительство Тюменской области
Александр Моор поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздников. По словам губернатора Тюменской области, от вклада специалистов в модернизацию дорожной сети региона напрямую зависит развитие социально-экономической сферы региона.

«В ведении работников дорожного хозяйства области находятся порядка девятнадцати тысяч километров автодорог разного значения. Мы реализуем крупные федеральные и региональные проекты. Идут работы по строительству первой в Тюменской области трёхуровневой развязки на улице Мельникайте, на Червишевском тракте. Строится путепровод в Ялуторовске. Идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом-Востоком, Севером-Югом, а именно расширение до четырех полос трасс на Екатеринбург, Тобольск, Омск», подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом капитальный ремонт был проведен на семи объектах: улицах Андрея Бушуева, Энергетиков, 30 лет Победы, Хамита Ярми, Моторостроителей, в районе проезда между Таллинской и Народной, в садоводческих обществах.

Кроме того, начаты работы по капитальному ремонту улицы Ленина — от Краеведческого музея до улицы Красина.

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