nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

106 отцов наградили медалями в Тюменской области

16 октября 08:08
Фото: правительство Тюменской области
Обладателями медалей «Отцовская доблесть» в этом году стали сто шесть жителей Тюменской области. Награды вручены многодетным отцам, занимающихся воспитанием своих детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, поздравляя тюменцев с Днем отца.
Сюжет
Тюмень

Праздник был установлен указом президента России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года. Его отмечают в стране в третье воскресенье октября.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области родителям ежегодно вручают награды за вклад в воспитании будущего поколения. В этом году восемь многодетных семей получили ордена «Родительская слава», тринадцать — медали ордена «Родительская слава».

Ранее «Наш Город» писал, что по данным департамента социального развития Тюменской области, сегодня в регионе проживают порядка 250 тысяч семей с детьми., в том числе 27 тысяч многодетных семей.

#Новости#Тюмень#Многодетные семьи#Александр Моор#Медали#День отца#Награды#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25