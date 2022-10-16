106 отцов наградили медалями в Тюменской области

Праздник был установлен указом президента России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года. Его отмечают в стране в третье воскресенье октября.
Александр Моор отметил, что в Тюменской области родителям ежегодно вручают награды за вклад в воспитании будущего поколения. В этом году восемь многодетных семей получили ордена «Родительская слава», тринадцать — медали ордена «Родительская слава».
Ранее «Наш Город» писал, что по данным департамента социального развития Тюменской области, сегодня в регионе проживают порядка 250 тысяч семей с детьми., в том числе 27 тысяч многодетных семей.