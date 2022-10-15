Забор у гаражей на Московском тракте украсил яркий арт в виде Жар-птицы

Серый забор из бетонных блоков одного из гаражных кооперативов на Московском тракте преобразилась благодаря работе тюменских уличных художников. Теперь некогда невзрачное ограждение украшает яркий стир-арт в виде Жар-птицы в цветущем саду.

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