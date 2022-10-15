nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Забор у гаражей на Московском тракте украсил яркий арт в виде Жар-птицы

15 октября 11:57
Фото: ТО "Груша", роспись интерьера, барельеф
Серый забор из бетонных блоков одного из гаражных кооперативов на Московском тракте преобразилась благодаря работе тюменских уличных художников. Теперь некогда невзрачное ограждение украшает яркий стир-арт в виде Жар-птицы в цветущем саду.
Сюжет
Тюмень

По словам автора идеи проекта Марии Волковой, местные жители восприняли работу уличных художников с позитивом.

«В основном мы получили позитивные отклики и благодарность. Детей очень заинтересовало изображение», рассказала Мария Волкова.

Сегодня работы по подготовке стрит-арта полностью завершены. Участие в создании яркой картины принимали пятеро уличных художников. Все краски, кисти и прочие расходные материалы они приобретали за свой счет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом забор на улице Челюскинцев украсило мозаичное панно. Арт-объект здесь разметили в рамках фестиваля «Морфология улиц».

#Новости#Рисунки#Арт-искусство#Художники#Искусство#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25