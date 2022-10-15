Забор у гаражей на Московском тракте украсил яркий арт в виде Жар-птицы

По словам автора идеи проекта Марии Волковой, местные жители восприняли работу уличных художников с позитивом.
«В основном мы получили позитивные отклики и благодарность. Детей очень заинтересовало изображение», рассказала Мария Волкова.
Сегодня работы по подготовке стрит-арта полностью завершены. Участие в создании яркой картины принимали пятеро уличных художников. Все краски, кисти и прочие расходные материалы они приобретали за свой счет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом забор на улице Челюскинцев украсило мозаичное панно. Арт-объект здесь разметили в рамках фестиваля «Морфология улиц».